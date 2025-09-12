Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Exhibitionist an der Bachmühle und Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht Am Donnerstagabend soll im Bereich der Mosbacher Bachmühle ein Exhibitionist unterwegs gewesen sein. Ein Zeuge teilte gegen 19:50 Uhr mit, dass er soeben am Boulevard an der Bachmühle auf einen Mann getroffen sei, welcher sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt habe und an diesem manipulierte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Dunkler Teint

Mosbach: Drei Verletzte bei Unfall

Am Donnerstagabend kam es in der Neckarburkener Straße in Mosbach zum Zusammenstoß zweier Autos. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Focus vom Wasenweg in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Ford Kuga, der auf der Bundesstraße 27 unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Pkw stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige, sein Beifahrer sowie der 56-jährige Kuga-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Aglasterhausen: Motorradfahrer schwer verletzt Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen. Gegen 14:20 Uhr kam ein 73-Jähriger mit seinen Mercedes wegen eines Reifenplatzers auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen BMW. Anschließend kollidierte der Wagen frontal mit einem Motorradfahrer. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell