Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Donnerstagvormittag kam es in Eppingen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW Transporter von der Carl-Benz-Straße in den Kreuzungsbereich der Heilbronner Straße ein und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden VW Touran einer 41-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge frontal. Der Transporter wurde nach links abgewiesen und kam auf dem Bordstein in einem Gebüsch zum Stehen, der Touran wurde nach rechts geschoben und blieb im Kreuzungsbereich stehen. Der 64-Jährige wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Eppingen befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 41-jährige Touran-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell