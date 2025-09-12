Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Am vergangenen Montag soll eine 42-jährige Frau in der Heilbronner Gartenstraße zunächst eine Frau geschlagen und kurze Zeit später einer Polizistin in den Bauch getreten haben. Gegen 11:45 Uhr wartete eine 35-jährige Frau am Flügelnussbaum auf einen Verwandten, als die Tatverdächtige von hinten an sie herangetreten und ihr unvermittelt einen Schlag auf die Schläfe versetzt haben soll. Hierdurch erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen im Gesicht. Die 42-Jährige flüchtete danach in den angrenzenden Stadtgarten, wo sie kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch Polizeibeamte angetroffen werden konnte.

Hier versuchte die Tatverdächtige zunächst, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Als sie hierauf festgenommen werden sollte, setzte sie sich zunächst erheblich zur Wehr, konnte allerdings schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Während des Transportes zum Einsatzfahrzeug soll die Tatverdächtige zudem einer Beamtin in den Bauch getreten haben.

Nach Darlegung des Sachverhalts ordnete die Staatsanwaltschaft Heilbronn die vorläufige Festnahme an. Am Dienstag wurde die Beschuldigte einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl u.a. wegen vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

