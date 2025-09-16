PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gestohlenen Geldbeutels erstattete am Montagmittag eine Stadtbewohnerin Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau bei den Beamten zu Protokoll gab, war sie zwischen 12 und 12:30 Uhr bei einem Kleiderdiscounter in der Eisenbahnstraße einkaufen. Dort bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Taschendiebe müssen wohl zugegriffen und das Portemonnaie entwendet haben. In dem Geldbeutel befanden sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

