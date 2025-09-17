PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unehrlicher Finder gesucht

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein Senior seine Bankkarte verloren hatte, haben Unbekannte damit Geld abgehoben - jetzt ermittelt die Polizei.

Am Dienstagabend meldete sich ein Stadtbewohner bei der Polizei, um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Wie der 91-Jährige den Beamten mitteilte, war er am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einer Bankfiliale in der Gustave-Eiffel-Straße. Nachdem der Mann seine Überweisungen erledigt hatte, ließ er versehentlich eine Plastikhülle mit Ausweisdokumenten und einer Bankkarte am Automaten liegen. Als er wenige Stunden später den Verlust bemerkte, war es schon zu spät. Die Hülle samt Unterlagen war weg. Nach Rücksprache mit seiner Hausbank teilte diese dem 91-Jährigen mit, dass gegen 19:20 Uhr ein mittlerer dreistelliger Betrag an einem Geldautomaten in der Kanalstraße abgehoben wurde. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls dauern an. Wer war in der genannten Zeit in der Gustave-Eiffel-Straße oder der Kanalstraße unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:20

    POL-PPWP: In Auto eingebrochen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich an einem Pkw in der Papiermühlstraße zu schaffen gemacht. Laut dem Besitzer stand sein VW Golf in der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, am Straßenrand. Als er am Morgen mit dem Wagen losfahren wollte, bemerkte er, dass mehrere Gegenstände aus dem Innenraum fehlten. Offenbar hatten sich Langfinger Zugang zu seinem Auto verschafft und Warnwesten sowie einen Schlüssel gestohlen. Zeugen, die im fraglichen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:58

    POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten Geldbeutel

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines gestohlenen Geldbeutels erstattete am Montagmittag eine Stadtbewohnerin Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau bei den Beamten zu Protokoll gab, war sie zwischen 12 und 12:30 Uhr bei einem Kleiderdiscounter in der Eisenbahnstraße einkaufen. Dort bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Taschendiebe müssen wohl zugegriffen und das Portemonnaie entwendet ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:57

    POL-PPWP: Fahrzeuge von Spaziergängern aufgebrochen

    rippstadt/Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine böse Überraschung erlebten am Montagnachmittag zwei Spaziergänger im Landkreis: Während sie unterwegs waren, wurden ihre Autos aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach den Angaben eines 62-Jährigen stand sein Wagen zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der Kreisstraße 4 bei Aschbacherhof, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren