POL-PPWP: Unehrlicher Finder gesucht

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein Senior seine Bankkarte verloren hatte, haben Unbekannte damit Geld abgehoben - jetzt ermittelt die Polizei.

Am Dienstagabend meldete sich ein Stadtbewohner bei der Polizei, um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Wie der 91-Jährige den Beamten mitteilte, war er am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einer Bankfiliale in der Gustave-Eiffel-Straße. Nachdem der Mann seine Überweisungen erledigt hatte, ließ er versehentlich eine Plastikhülle mit Ausweisdokumenten und einer Bankkarte am Automaten liegen. Als er wenige Stunden später den Verlust bemerkte, war es schon zu spät. Die Hülle samt Unterlagen war weg. Nach Rücksprache mit seiner Hausbank teilte diese dem 91-Jährigen mit, dass gegen 19:20 Uhr ein mittlerer dreistelliger Betrag an einem Geldautomaten in der Kanalstraße abgehoben wurde. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls dauern an. Wer war in der genannten Zeit in der Gustave-Eiffel-Straße oder der Kanalstraße unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

