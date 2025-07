LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jährigen

Saale-Orla- Kreis (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 00.50 Uhr wurde in Neustadt an der Orla, der 64-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, ergab der mit einem 34-jährigen Fahrzeugführer gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen beide Männer wurde ein ...

mehr