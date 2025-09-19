Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack als Gegenstand der Begierde

Kaiserslautern (ots)

Im Casimirring lockte am Dienstagmorgen ein Rucksack Langfinger an. Die Diebe erspähten die Tasche in einem Auto und schlugen zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr eine Seitenscheibe des Pkw ein, um an diese zu gelangen. Schließlich machten sich die Täter mit ihrer Beute aus dem Staub. Laut Angaben der 30-jährigen Besitzerin befanden sich in dem Beutel verschiedene Ausweisdokumente, mehrere Bankkarten und Bargeld. Die Frau ließ ihre Bankkarte umgehend sperren. Dennoch gelang es den Unbekannten, die EC-Karten einzusetzen, wodurch es zu Abbuchungen kam. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die am Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 anzurufen. |kfa

