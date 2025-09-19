PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack als Gegenstand der Begierde

Kaiserslautern (ots)

Im Casimirring lockte am Dienstagmorgen ein Rucksack Langfinger an. Die Diebe erspähten die Tasche in einem Auto und schlugen zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr eine Seitenscheibe des Pkw ein, um an diese zu gelangen. Schließlich machten sich die Täter mit ihrer Beute aus dem Staub. Laut Angaben der 30-jährigen Besitzerin befanden sich in dem Beutel verschiedene Ausweisdokumente, mehrere Bankkarten und Bargeld. Die Frau ließ ihre Bankkarte umgehend sperren. Dennoch gelang es den Unbekannten, die EC-Karten einzusetzen, wodurch es zu Abbuchungen kam. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die am Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 anzurufen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:02

    POL-PPWP: Taschendiebe auf Beutezug

    Kaiserslautern (ots) - Einer Stadtbewohnerin wurde am Mittwochmittag beim Shoppen der Geldbeutel gestohlen. Die Frau war gegen 12:30 Uhr in einem Einkaufscenter in der Mannheimer Straße unterwegs. Zunächst zahlte sie ein Kleidungsstück und verstaute im Anschluss ihr Portemonnaie in ihrem Rucksack. Im nächsten Geschäft bemerkte die 69-Jährige, dass ihre zuvor auf dem Rücken getragene Tasche offenstand. Die ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:10

    POL-PPWP: Fußballabend auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend findet im Fritz-Walter-Stadion das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Polizei wird vor Ort präsent sein. Aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet und einer Veranstaltung auf dem Messeplatz kommt es zu Einschränkungen: Der Messeplatz steht nur begrenzt als Parkfläche zur Verfügung. Die Polizei rechnet mit einem ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:21

    POL-PPWP: Unehrlicher Finder gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Nachdem ein Senior seine Bankkarte verloren hatte, haben Unbekannte damit Geld abgehoben - jetzt ermittelt die Polizei. Am Dienstagabend meldete sich ein Stadtbewohner bei der Polizei, um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Wie der 91-Jährige den Beamten mitteilte, war er am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einer Bankfiliale in der Gustave-Eiffel-Straße. Nachdem der Mann seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren