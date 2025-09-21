PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Kusel (wir berichteten). Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in Altenglan (Kreis Kusel) gegen 14:30 Uhr widerstandslos festnehmen.

Aktuell macht der Festgenommene von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv dauern an.

Allen Hinweisgebern vielen Dank für die Unterstützung.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal sowie die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden gelöscht. Sollten Sie das Foto des Verdächtigen oder seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

