Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger greifen zu - Auto geöffnet und Gegenstand gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am frühen Montagmorgen ein 59-jähriger Mann in der Baumstraße. Nach seinen Angaben stellte er sein Auto am Sonntagabend, gegen 17 Uhr am Straßenrand ab. Als er in der Nacht, gegen 2:15 Uhr, aus seinem Fenster sah, stellte er fest, dass die Fahrertür an seinem Wagen plötzlich offenstand. Als er nachschaute, bemerkte er, dass der Innenraum durchwühlt war und ein Bluetoothempfänger aus der Mittelkonsole fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

