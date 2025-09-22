Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße kam es am Freitag zum Diebstahl eines Pkw. Laut dem Mitarbeiter eines Autohauses stand der Audi A3 mit Homburger Kennzeichen gegen 14 Uhr noch auf dem firmeneigenen Parkplatz. Als der Angestellte gegen 15 Uhr erneut nachsah, war der Wagen verschwunden. Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen und zu starten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Audis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

