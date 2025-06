Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Reichshof (ots)

Am Donnerstag (5. Juni) fuhr ein 68-jähriger Gummersbacher mit seinem Renault auf der L96 von Hespert in Richtung Eckenhagen. An der Autobahnauffahrt auf die A4 wollte er gegen 15:45 Uhr nach links auf die A4 in Richtung Köln abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 26-jährigen Reichshofers, der aus Richtung Eckenhagen kam. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiteres Auto eines 44-Jährigen aus Neuss wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

