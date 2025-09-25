POL-GT: 19-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochmittag (24.09., 13.00 Uhr) sprach eine bislang unbekannte Frau einen Mann in der Hohenzollernstraße an. Den Angaben nach erzählte sie von einem erkrankten Verwandten und bat um ein Gebet für das Familienmitglied. Plötzlich umarmte die Unbekannte den Mann, legte ihm Modeschmuck in die Hand und ging weiter. Später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl seiner hochwertigen ...

mehr