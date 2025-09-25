POL-GT: 19-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Verl (FK) - Mittwochnachmittag (24.09., 16.28 Uhr) erlitt ein 19-jähriger Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.
Der Verler befuhr die Paderborner Straße in Richtung Verl. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Polo einer vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden 73-jährigen Verlerin. Der 19-Jährige stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell