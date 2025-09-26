PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Komm ins Team 110! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Für das Bewerbungsverfahren lädt die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu mehreren Informationsveranstaltungen ein. Der Bewerbungsschluss für die Onlinebewerbung des Einstellungsjahres 2026 endet zum 08.10.2025. Die kommende Informationsveranstaltung findet in Schloß Holte-Stukenbrock statt: Mittwoch, 01.10.2025 um 18 Uhr, Polizeiwache Schloß Holte-Stukenbrock, Bahnhofstr. 54, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Themen werden die Bereiche Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei des Landes NRW sein. Außerdem sollen die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Polizeiberufes und der Ablauf des dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung erläutert werden. Abiturientinnen und Abiturienten sowie Absolvierende der vollen Fachhochschulreife, die sich für einen spannenden, verantwortungsvollen, krisensicheren Beruf interessieren und das 37. Lebensjahr zum Einstellungstermin (1. September) noch nicht vollendet haben, können sich für die Veranstaltungen unter der Telefonnummer 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de bis morgens um 09:00 Uhr für den jeweiligen Veranstaltungstermin anmelden. Im Rahmen eines Schulversuches können Interessierte mit mittlerem Schulabschluss das volle Fachabitur bei der Polizei erwerben. Unter bestimmten Bedingungen reicht auch eine abgeschlossene Berufsausbildung plus dreijähriger Tätigkeit in dem erlernten Beruf als Einstellungsvoraussetzung aus. Studiengebühren werden nicht erhoben. Ein Gehalt sorgt für eine finanziell abgesicherte Studienzeit. Von den angehenden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren werden Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, sicheres Auftreten, situationsangepasstes Verhalten und hohe Kommunikationsfähigkeit erwartet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
  • 26.09.2025 – 08:55

    POL-GT: Vermisster 57-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit Montag (22.09.) wird ein 57-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück vermisst. Er wurde zuletzt nach einer Behandlung in einem Krankenhaus gesehen. Er ist ca. 185cm groß und hat eine kräftige Statur. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen. Ein Foto des Vermissten ist über das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:03

    POL-GT: 19-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Mittwochnachmittag (24.09., 16.28 Uhr) erlitt ein 19-jähriger Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Verler befuhr die Paderborner Straße in Richtung Verl. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Polo einer vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden 73-jährigen Verlerin. Der 19-Jährige stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:16

    POL-GT: Halskette bei Umarmung gestohlen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochmittag (24.09., 13.00 Uhr) sprach eine bislang unbekannte Frau einen Mann in der Hohenzollernstraße an. Den Angaben nach erzählte sie von einem erkrankten Verwandten und bat um ein Gebet für das Familienmitglied. Plötzlich umarmte die Unbekannte den Mann, legte ihm Modeschmuck in die Hand und ging weiter. Später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl seiner hochwertigen ...

    mehr
