Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (12.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen Autofahrerin und einer 21-jährigen Autofahrerin in der Wellenburger Straße.

Gegen 19.15 Uhr war die 34-Jährige zunächst in östliche Richtung unterwegs und wollte wenden. Die 21-Jährige war in westliche Richtung in der Wellenburger Straße unterwegs. Als die 21-Jährige an der 34-Jährigen vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Bei der Aufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 34-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 34-Jährige.

