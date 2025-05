POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (13.05.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 00.30 Uhr stellte eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als er nach dem Aufsteigen stürzte und anschließend in Schlangenlinien weiterfuhr. Die Beamten stoppten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin ...

