Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahndungserfolg der Klever Polizei

International gesuchte Betrügerin festgenommen

Kleve (ots)

Durch die ungarische Polizei wurde die Zielfahndung des Landeskriminalamtes NRW mit der Festnahme einer 25-jährigen ungarischen Beschuldigten beauftragt. Die Beschuldigte gehört zu den meistgesuchten Straftäterinnen Ungarns. Sie agierte europaweit im Deliktsbereich Betrug und hat bereits über 800 Opfer betrogen und hohe Geldbeträge erlangt. Insgesamt bestanden 6 europäische Haftbefehle gegen die gesuchte Person. Die Zielfahndung des LKA NRW ersuchte in der Folge die Kreispolizeibehörde Kleve um weitere Maßnahmen, weil durch die ungarischen Behörden Hinweise auf einen möglichen, verdeckten Aufenthalt im Klever Stadtgebiet bekannt wurden. Umfangreiche Recherche- und Fahndungsmaßnahmen durch die hiesige Fahndungsdienststelle sowie Ermittlungsmaßnahmen der Polizei in Ungarn führten zu einem möglichen Aufenthalt der Beschuldigten auf der Kreuzhofstraße in Kleve-Kellen. Am Mittwoch (01.Oktober 2025) wurde die Gesuchte an der dortigen Örtlichkeit angetroffen. Zunächst versuchte sie noch, sich durch Vorzeigen amtlicher Papiere ihrer Schwester, sich als selbige auszugeben. Weil jedoch durch die ungarische Strafverfolgungsbehörde am selben Tag die erkennungsdienstlichen Unterlagen (Fingerabdrücke, Lichtbilder -vor allem mit besonderen Tattoos-) in die deutschen Systeme eingespeist wurden, konnte sie durch die festnehmenden Beamten zweifelsfrei identifiziert und festgenommen werden. Durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde die Festhalteanordnung verfügt und die Beschuldigte am 02.10.2025 beim Amtsgericht vorgeführt. Nach Verkündung der Haftbefehle wurde sie in Auslieferungshaft genommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell