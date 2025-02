Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzfolgeinformation - Feuer in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Kiel (ots)

Um kurz nach 20 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte ein Notruf aus einem Mehrfamilienhaus am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf. In einer Wohnung im 3. Obergeschoss ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Anrufer wurden angewiesen, das Gebäude zu räumen und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Parallel wurden der Löschzug der Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf sowie der Rettungsdienst alarmiert.

Beim Eintreffen erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich wahrscheinlich noch eine Person in der betroffenen Wohnung aufhält. Aufgrund dieser Meldung sind weitere Einsatzkräfte alarmiert worden.

Zeitgleich gingen die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Diese Maßnahmen konnten nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Die Person aus der Brandwohnung musste nach Sichtung durch den Rettungsdienst nicht weitergehend behandelt werden. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Anschließend erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera und die Belüftung der Wohnung. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Der Einsatz konnte nach etwa 45 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell