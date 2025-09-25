Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: An Autos gerüttelt: Vorläufige Festnahme eines 44-jährigen Tatverdächtigen

Offenbach (ots)

(lei) Korpulent, blaue Jeansjacke, Wollmütze mit Ohrschützern und unterwegs auf einem Minibike: Diese Beschreibung verhalf der Offenbacher Polizei am frühen Donnerstagmorgen zur schnellen Festnahme eines 44-Jährigen, gegen den nun wegen Verdachts des Diebstahls ermittelt wird.

Ausgelöst wurde das Ausrücken der Beamten durch einen Notruf, der sie gegen 3.35 Uhr aus der Tulpenhofstraße erreichte. Dort, so die Schilderung eines Zeugen, soll der Offenbacher an mehreren Autotüren gerüttelt haben - offenbar um zu testen, ob diese unverschlossen sind. Wenige Minuten später erfolgte dann die Ergreifung des Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße. Mit dabei hatte er zwei Pakete und eine Schmuckbox, deren Herkunft er nicht erklären konnte.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Weitere Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell