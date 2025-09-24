Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Julia Witthuhn übernimmt die Leitung der Polizeistation Dietzenbach

Dietzenbach (ots)

(me) Nach etwas mehr als einem Jahr kehrt die Erste Polizeihauptkommissarin Julia Witthuhn an ihre alte Wirkungsstätte zurück - diesmal in neuer Funktion als Leiterin der Polizeistation Dietzenbach. Sie folgt damit auf den Ersten Polizeihauptkommissar Andreas Bamberg, der sich Ende August in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Zuvor leitete die 49-jährige rund ein Jahr lang die Polizeistation in Neu-Isenburg.

Im Rahmen einer kleinen, öffentlichkeitswirksamen Feierstunde überreichte Polizeipräsident Daniel Muth heute ihr die entsprechende Beauftragung. Unter den Gästen waren Vertreterinnen und Vertreter der Städte Dietzenbach und Rödermark, für die die Dienststelle örtlich zuständig ist, sowie Führungskräfte der Polizei. Polizeipräsident Daniel Muth betonte: "Frau Witthuhn ist eine außerordentlich erfahrene und aufgeschlossene Polizeibeamtin. Sie kennt die Region, die Bürgerinnen und Bürger und die Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren. Mit ihrer erfolgreichen Arbeit als Leiterin der Polizeistation Neu-Isenburg hat sie eindrucksvoll gezeigt, dass sie verantwortungsvolle Aufgaben souverän und mit großem Erfolg meistern kann. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr - in gleicher Funktion, nun an einem neuen Standort."

Auch Witthuhn selbst formulierte klare Ziele für ihre neue Aufgabe: "Schon in der Vergangenheit haben wir hier auf Augenhöhe vertrauensvoll und lösungsorientiert gearbeitet. Dieses Miteinander möchte ich weiterhin durch Transparenz und regelmäßigen Austausch fortführen. Denn nur gemeinsam mit den Kommunen können wir für die Menschen vor Ort Sicherheit schaffen und das Vertrauen in unsere Arbeit stärken." Besonders bedankte sie sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: "Sie leisten rund um die Uhr hervorragende Arbeit und sind das Rückgrat der Station." In ihrer neuen Funktion trägt Witthuhn Verantwortung für rund 66.000 Bürgerinnen und Bürger in Dietzenbach und Rödermark. Ihr Ziel formulierte sie deutlich: "Die Polizeistation Dietzenbach soll eine verlässliche Ansprechstelle für die Bürgerinnen und Bürger bleiben. Wir werden bürgernah und offen arbeiten, damit wir nicht nur Sicherheit schaffen, sondern auch Verständnis, Dialog und gegenseitigen Respekt fördern."

Zur Person:

Julia Witthuhn ist 49 Jahre alt und lebt im Landkreis Offenbach. Seit 1995 ist sie im Dienst der Hessischen Polizei. Nach ihrem Studium für den gehobenen Dienst in Wiesbaden war sie zunächst bei der Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel tätig, später sechs Jahre als Streifenbeamtin in Offenbach. 2006 übernahm sie erstmals Führungsverantwortung in Dietzenbach, damals als stellvertretende Dienstgruppenleiterin. Es folgten zehn Jahre als Dienstgruppenleiterin beim 1. Polizeirevier in Offenbach, bevor sie 2020 nach Dietzenbach zurückkehrte - diesmal als stellvertretende Leiterin der Dienststelle. 2024 übernahm sie die Leitung der Polizeistation Neu-Isenburg, ehe sie nun wieder nach Dietzenbach zurückkehrt - diesmal als Dienststellenleiterin.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht ihr für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.

Hinweis: Dieser Pressemeldung ist ein Bild beigefügt (Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Offenbach, 24.09.2025, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell