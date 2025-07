Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde eine Polizeistreife des Polizeireviers Offenburg auf eine Rangelei zwischen vier Personen im Phälerpark in der Hauptstraße aufmerksam. Beim Erkennen der Beamten rannten drei der Männer in unterschiedlichen Richtungen davon. Ein 22-Jähriger folgte einem der Flüchtenden auf einem Fahrrad. Beide konnten schließlich in der Philipp-Reiss-Straße angetroffen werden. Der 22-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv und schrie lautstark herum, während ein 25-Jähriger mit leichten Verletzungen auf dem Boden lag. Der Aggressor wurde zur weiteren Abklärung zur Dienststelle gebracht. Im weiteren Verlauf erschienen auch die übrigen Beteiligten im Alter von 24 und 32 Jahren auf dem Polizeirevier Offenburg. Der 22-jährige Störenfried soll im Pfählerpark auf die drei Männer losgegangen sein und das Trio mit einem angeblichen Messer bedroht haben. Nach erfolgter Belehrung wurden alle Personen wieder entlassen. Ein Messer konnte nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

