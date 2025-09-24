PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Autos und Hauswand bei Unfall beschädigt: Gas und Bremse verwechselt? - Bruchköbel

Bruchköbel (ots)

(lei) Noch nicht ganz klar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagabend im Stadtteil Roßdorf zugetragen hat.

Ein 93-Jähriger war demnach gegen 18 Uhr in der Schießstraße unterwegs, als er in Höhe der Straße "An den Freigärten" an einer wegen parkender Fahrzeuge bestehenden Engstelle anhielt, um einen entgegenkommenden Bus durchfahren zu lassen. Den bisherigen polizeilichen Informationen zufolge prallte er dann - womöglich, weil er Gas und Bremse verwechselt hatte - mit seiner E-Klasse gegen ein vor ihm stehendes Auto, das wiederum gegen den davor geparkten Wagen geschoben wurde. Der Senior soll dann nach links gegengelenkt haben, prallte gegen die Wand des gegenüberliegenden Hauses und letztlich gegen ein weiteres Auto.

Der 93-Jährige zog sich infolgedessen Verletzungen an der Hand zu. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte vermutlich aber fünfstellig sein. Die Straße war für die Einsatzmaßnahmen gut anderthalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

