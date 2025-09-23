Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto landete in Einkaufsmarkt: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Hainburg / Klein-Krotzenburg (ots)

(fg) Drei Verletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fasaneriestraße (einstellige Hausnummern) ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 79 Jahre alter VW-Fahrer gegen 11.15 Uhr seinen Wagen auf dem dortigen Behindertenparkplatz abzustellen. Aus bislang unbekannten Gründen durchbrach der Wagen jedoch die angrenzende Zaunabtrennung und landete in der Gartenabteilung des Geschäfts. Zwei Kundinnen und ein Kunde zogen sich hierbei Verletzungen zu. Eine der Betroffenen musste mit schweren Verletzungen an beiden Beinen in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor 14 Uhr wurde das nicht mehr fahrbereite Auto abgeschleppt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 23.09.2025, Pressestelle, Felix Geis

