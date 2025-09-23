Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auf frischer Tat ertappt: Polizei nahm drei mutmaßliche Kraftstoffdiebe vorläufig fest

Obertshausen (ots)

(fg) Sie hatten es offensichtlich auf den Kraftstoff von geparkten Autos in der Straße "Samerswiesen" abgesehen, wurden jedoch beobachtet und durch herbeigeeilte Polizeistreifen vorläufig festgenommen. Die drei Verdächtigen im Alter von 40, 43 und 48 Jahren mussten allesamt mit zur Polizeiwache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Zudem mussten sie DNA-Proben abgeben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass eine Person an den Tanks geparkter Autos herumhantieren würde. Beim Erblicken der ausgerückten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten flüchtete diese Person zunächst, konnte jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die Ordnungshüter gingen schnell davon aus, dass der 48 Jahre alte Festgenommene nicht alleine unterwegs war und überprüften die Umgebung in Tatortnähe. Hierbei stellten sie zwei weitere Personen in einem Auto mit ausländischer Länderkennung fest; es handelte sich hierbei offenbar um die beiden Komplizen im Alter von 40 und 43 Jahren. Im Auto fand eine Polizeistreife mehrere Benzinkanister sowie diverse Werkzeuge.

Insgesamt wurden die Tanks von zwei geparkten Fahrzeugen geöffnet und der Kraftstoff bereits abgezapft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Die drei Verdächtigen haben nun mit strafprozessualen Maßnahmen zu rechnen. Die Ermittlungen dauern derweil an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

