Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallbeteiligter in Krankenhaus verstorben - Neuberg-Ravolzhausen

Erlensee

Neuberg-Ravolzhausen / Erlensee (ots)

(cb) Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich der beiden Landesstraßen 3193 und Landesstraße 3445 am Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr (wir berichteten), verstarb der 85 Jahre alte Kia-Lenker im Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten der Kia und ein Sattelzug aus bislang ungeklärten Gründen im Kreuzungsbereich der Landesstraßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf die Schutzplanke geschleudert. Der Fahrer des roten Wagens kam nach der Rettung aus dem Fahrzeug zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Klärung der weiterhin noch unklaren Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallörtlichkeit war am Montag bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 35.000 Euro angegeben.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 23.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckensstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell