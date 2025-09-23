Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter fasste Frau ans Gesäß: Wer kennt den Unbekannten mit grün-roter Jacke?

Bad Orb (ots)

(lei) Eine 35-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag im Quellenring Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Kinderwagen am dortigen Spielplatz unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten, auffällig in der Hocke laufend, näherte und ihr unvermittelt auf das Gesäß schlug. Sie konfrontierte den Täter, der seine Handlung als "Spaß" herunterspielte und sich anschließend vom Tatort entfernte.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - sprach fließend Deutsch mit osteuropäischem Akzent - trug eine auffällige grün-rote Jacke

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden. Insbesondere seien während des Vorfalls noch weitere Besucher auf dem Spielplatz und Passanten in der näheren Umgebung gewesen, die den Sachverhalt möglicherweise gesehen haben könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell