Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 26-Jähriger verletzt Zugpersonal, Reisende und Polizisten

Leipzig, Geithain (ots)

Gestern Abend gegen 19 Uhr bepöbelte ein 26-jähriger Türke, mit heruntergelassener Hose, die Reisenden im Regionalexpress von Chemnitz nach Leipzig.

Als er vom Zugpersonal aufgefordert wurde sich wieder anzuziehen, griff er dieses sofort an und schlug auf die Zugbegleiterin ein, dabei verletzte er sie am Kopf. Auch ein zu Hilfe eilender Reisender wurde von ihm angegriffen und an der Hand verletzt.

Da bereits die Bundespolizei Leipzig und der Rettungsdienst angefordert wurden, blieb der Regionalexpress am Bahnhof Geithain stehen. Die Bundespolizei bat das Polizeirevier Borna um Unterstützung. Gegenüber den Beamten der Landespolizei reagierte der Türke sofort aggressiv und leistete massiven Widerstand. Zudem schlug er auf die Polizisten ein. Dabei wurde eine Beamtin leicht im Gesicht verletzt und ein Beamter erlitt eine Kopfplatzwunde.

Erst mit weiteren eingetroffenen Einsatzkräften, konnte der 26-Jährige überwältigt und festgenommen werden.

Die Zugbegleiterin und der verletzte Polizeibeamte wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten wurden noch am Bahnhof Geithain behandelt.

Die Bundes- und die Landespolizei ermitteln nun gegen den wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell