Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Alter Bekannter" hält Bundespolizei in Schach

Leipzig (ots)

Am vergangenen Freitag zeigte ein Mann mehrfach einen Hitlergruß vor der Westhalle am Hauptbahnhof in Leipzig. Als Bundespolizisten den 39-jährigen Deutschen ansprachen, wurde dieser handgreiflich, so dass der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei versuchte er, den Beamten einen Kopfstoß zu verpassen bzw. diese zu treten. Der Mann ist kein Unbekannter für die Polizisten. Vielmehr wird er bereits in mehr als 20 Fällen als Beschuldigter einer Straftat in 2025 bei der Bundespolizei geführt.

Nun erwarten ihn zwei weitere Strafverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen und tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

