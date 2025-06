POL-RZ: Kontrolle des Messerverbots - Gemeinsamer Einsatz von Polizei und Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein am ZOB Geesthacht

Ratzeburg (ots) - 18. Juni 2025| Kreis Stormarn | 17.06.2025 - Bargteheide Gestern Nachmittag (17.06.2025) ist es gegen 14.40 Uhr in der Straße Am Volkspark in Bargteheide zu einem Brandgeschehen gekommen. Ersten Ermittlungen zur Folge kam es auf einer Terrasse zu einem Feuer, welches sich ausbreitete und auf das Dach des Gebäudes übergriff. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die ...

