Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 20-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Bereits am Montagabend hat sich auf der Landesstraße 3178 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der für einen jungen Motorradfahrer einen Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte. Der 20-Jährige war gegen 19.50 Uhr mit seiner Husqvarna zwischen den Ortsteilen Ulmbach und Sarrod unterwegs. Nachdem er ein Auto überholt hatte, so die bisherigen Erkenntnisse, verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Straße ab. Er prallte gegen einen Holzzaun einer Tierweide und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, unter anderem am Bein. An dem Motorrad und dem Zaun entstand Sachschaden, der auf etwa 9.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallursache ist noch weitgehend unklar; die Polizei schließt im Zusammenhang nicht aus, dass seine Geschwindigkeit womöglich nicht angepasst war.

