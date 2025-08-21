PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250821-2. Verdacht des Rauschgifthandels in Hamburg-Barmbek-Nord - Zuführung eines Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.08.2025, 14:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Bramfelder Straße

Mittwochnachmittag haben Ermittlerinnen und Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) eine Wohnung im Stadtteil Barmbek-Nord durchsucht und dabei eine größere Menge Marihuana beschlagnahmt. Ein 42-Jähriger wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Im Rahmen eines Einsatzes anlässlich der Überprüfung des Waffenverbotes im öffentlichen Personen- und Nahverkehr kontrollierten Polizeikräfte im Bereich des Bahnhofs Barmbek eine männliche Person und stellten dabei in seinem mitgeführten Rucksack rund 250 Gramm Marihuana fest.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 42-Jährigen daraufhin vorläufig fest und das zuständige LKA 62 übernahm die weiteren Ermittlungen. Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg anschließend beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen.

Im Zuge der Vollstreckung des Beschlusses stellten Polizeikräfte der Landesbereitschaftspolizei rund zwölf Kilogramm Marihuana, über 5.000 Euro Bargeld und diverse weitere Beweismittel sicher.

Der 42-jährige Deutsche wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort muss er sich vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

