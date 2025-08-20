Polizei Hamburg

POL-HH: 250820-5. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Francop

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.08.2025, 10:57 Uhr

Unfallort: Hamburg-Francop, An der Alten Süderelbe

Heute Vormittag kam es auf der Ortsumgehung Finkenwerder zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei der der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen erlitten hat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr der 69-Jährige mit seinem Motorrad Suzuki die Straße An der Alten Süderelbe in Richtung Neuenfelde. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Zweiradfahrer in der ersten Rechtskurve nach der Alten Süderelbe in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Opel einer 30-Jährigen. In der Folge touchierte noch ein 62-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad den auf die Fahrbahn gestürzten 69-Jährigen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei setzten die Beamtinnen und Beamten auch einen 3D-Scanner ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 4 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder auch zu der Fahrweise des gestürzten Motorradfahrers im Vorhinein machen können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell