Polizei Hamburg

POL-HH: 250820-1. Fahrradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Neuland - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.08.2025, 15:15 Uhr; Unfallort: Hamburg-Neuland, Neuländer Elbdeich

Am vorvergangenen Freitag wurde ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Inzwischen ist der Mann an seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 75-Jährige den Fahrradweg entlang des Schweenssand Hauptdeich in Richtung Fünfhausener Hauptdeich. Im Kurvenbereich des Übergangs vom Schweenssand Hauptdeich zum Neuländer Elbdeich querte der Mann mit seinem Fahrrad die Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem aus östlicher Richtung kommenden Mercedes, bei dem der Fahrradfahrer unter anderem schwere Kopfverletzungen erlitt.

Nach seiner Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 75-Jährige von einer Rettungswagenbesatzung und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Nach einer Notoperation stabilisierte sich sein Zustand, Lebensgefahr bestand anschließend nicht.

Am Unfalltag wurde die Unfallaufnahme von einem VU-Team durchgeführt, das für die Rekonstruktion einen Sachverständigen hinzuzog. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrradfahrers, woraufhin die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme anordneten.

Die Autofahrerin, bei der es sich um eine 75-jährige Deutsche handelt, wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen.

Während des weiteren Krankenhausaufenthaltes verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 75-Jährigen wieder, woraufhin der Mann vor wenigen Tagen verstarb.

Die Ermittlungen, in die auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen im Landeskriminalamt (LKA 414) involviert ist, dauern an.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell