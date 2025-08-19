Polizei Hamburg

POL-HH: 250819-3. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raubdelikt in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.07.2025, 18:23 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Quarree

Nachdem ein Unbekannter Anfang Juli einen zur Tatzeit 21-Jährigen in einer öffentlichen Toilette eines Wandsbeker Einkaufszentrums überfallen hatte, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun mit Hilfe der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, die durch das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) geführt werden, befand sich der 21-Jährige auf dem Weg zur Toilette des Einkaufszentrums, als er von einem Unbekannten dorthin verfolgt und in eine Toilettenkabine gedrängt wurde.

Unter Vorhalt eines Messers forderte der unbekannte Täter die Herausgabe des Handys des 21-jährigen Mannes. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, auf die weitere Zeugen aufmerksam wurden und eingriffen. Der 21-Jährige erlitt durch den Überfall Verletzungen.

Der Räuber flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme des Unbekannten führten.

Das Amtsgericht Hamburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Räuber, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - "südländische" Erscheinung - circa 25 Jahre alt - circa 170 cm groß - schlank - Bartträger - bekleidet mit einer schwarzen "Under Armour"-Trainingsjacke mit weißen Applikationen, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzem Basecap

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

