POL-HH: 250816-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Motorradfahrerin in Hamburg-Wilhelmsburg

Unfallzeit: 16.08.2025, 19:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Hohe-Schaar-Straße / Kornweide

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einer Motorradfahrerin, bei dem diese lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Motorradfahrerin die Hohe-Schaar-Straße in Richtung Kornweide. Parallel zu ihr befuhr ein Lkw die Hohe-Schaar-Straße in gleicher Richtung. Der 47-jährige rumänische Fahrer wechselte im Verlauf den Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem Krad der 22-Jährigen, infolgedessen die Frau zu Boden stürzte und lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst. Sie wurde anschließend unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Frau soll sich inzwischen außer Lebensgefahr befinden.

Beamtinnen und Beamte eines Verkehrsunfall-Teams (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) nahmen den Unfall auf. Dabei setzten sie einen 3D-Scanner des Landeskriminalamtes (LKA 38) ein und zogen darüber hinaus einen Sachverständigen für die Unfallrekonstruktion hinzu.

Die Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) fortgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

