Polizei Hamburg

POL-HH: 250814- 4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 13.08.2025, Abendstunden

Ort: Hamburg

Seit heute Nachmittag suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 40-Jährigen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6097127, zu entnehmen.

Der Vermisste wurde am frühen Abend durch Einsatzkräfte wohlbehalten am U-Bahnhof Langenhorn-Nord angetroffen und in Gewahrsam genommen. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell