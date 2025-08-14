PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250814- 4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 13.08.2025, Abendstunden

Ort: Hamburg

Seit heute Nachmittag suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 40-Jährigen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6097127, zu entnehmen.

Der Vermisste wurde am frühen Abend durch Einsatzkräfte wohlbehalten am U-Bahnhof Langenhorn-Nord angetroffen und in Gewahrsam genommen. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 16:20

    POL-HH: 250814-3. Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 13.08.2025, Abendstunden Ort: Hamburg Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 40-jährigen Tomasz S. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Bekannte letztmalig gestern Abend Kontakt zu dem 40-Jährigen, seitdem ist sein Aufenthaltsort ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:59

    POL-HH: 250814-1. Eine Zuführung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamburg-Alsterdorf

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.08.2025, 10:33 Uhr Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Rotbuchenstieg Mit Hilfe der Unterstützung eines aufmerksamen Zeugen gelang es gestern, einen mutmaßlichen Einbrecher im Hamburger Stadtteil Alsterdorf vorläufig festzunehmen. Der 57-jährige Zeuge vernahm gestern Morgen verdächtige Geräusche vom Grundstück seines Nachbarn und sah, wie ein ...

    mehr
