POL-HH: 250814- 4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 13.08.2025, Abendstunden
Ort: Hamburg
Seit heute Nachmittag suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 40-Jährigen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6097127, zu entnehmen.
Der Vermisste wurde am frühen Abend durch Einsatzkräfte wohlbehalten am U-Bahnhof Langenhorn-Nord angetroffen und in Gewahrsam genommen. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
