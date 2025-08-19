POL-HH: 250819-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 43-Jährigem aus Hamburg-St. Georg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 12.08.2025, 10:00 Uhr
Ort: Hamburg-St. Georg, Lohmühlenstraße
Seit vergangener Woche fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einem 43-Jährigen aus Hamburg-St. Georg.
Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6095636, zu entnehmen.
Der Vermisste wurde gestern Nachmittag durch Einsatzkräfte der Polizei Trittau (Schleswig-Holstein) angetroffen und anschließend zur erneuten medizinischen Versorgung einem Hamburger Krankenhaus zugeführt.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
