Polizei Hamburg

POL-HH: 250819-2. Sexualdelikt in Hamburg-Altona-Nord - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.08.2025, 23:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Arnkielstraße

Vergangenen Donnerstag wurde eine 70-jährige Frau von einem noch unbekannten Mann in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 70-Jährige auf ihrem Heimweg, als sie von einem ihr Unbekannten angesprochen und zunächst nach dem Weg gefragt wurde.

Als die Frau wenig später die Tür zu ihrem Mehrfamilienhaus öffnete, befand sich der unbekannte Mann plötzlich hinter der Seniorin und bedrängte sie in sexueller Absicht.

Die Frau rief laut um Hilfe, sodass Anwohnende auf die Situation aufmerksam wurden. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 70-Jährige erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen und beschrieb den Angreifer später wie folgt:

- männlich - schwarz - circa 16 bis 20 Jahre alt - 180 cm bis 185 cm groß - kurzes, lockiges Haar - schlanke bis kräftige Statur - sehr gepflegt - sprach Deutsch ohne Akzent - bekleidet mit einem weißen, enganliegenden T-Shirt, langer, dunkler Hose und weißen Sportschuhen

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell