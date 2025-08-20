Polizei Hamburg

POL-HH: 250820-4. Polizei stellt Mann mit Messer in Hamburg-Farmsen-Berne - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.08.2025, 11:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Kupferdamm/Barenkrug

Einsatzkräfte der Polizei haben heute Mittag einen Mann vorläufig festgenommen und dabei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein Mann, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final identifiziert ist, als Fahrgast auf einer Beförderungsfahrt in einem Taxi und zeigte dabei aggressives Verhalten. Im Bereich des Kupferdamms/Barenkrug verließ dieser das Taxi und hielt ein Messer in der Hand.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten den Mann an einem nahegelegenen Grundstück und forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Nach dem der Mann, der offensichtlich auch selbsthinzugefügte Schnittverletzungen aufwies, dieser Aufforderung nicht nachkam und weiterhin eine bedrohliche Situation für die Einsatzkräfte, mögliche Dritte und auch sich selbst vorlag, gaben Polizistinnen und Polizisten Schüsse auf den Mann ab und verletzten ihn am Bein.

Der Mann wurde von ihnen vorläufig festgenommen, anschließend von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und inzwischen in ein Krankenhaus transportiert.

Das zuständige Landeskriminalamt hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen bereits eingeleitet. Im Hinblick auf den Schusswaffengebrauch durch die Einsatzkräfte übernimmt, wie in solchen Fällen üblich, das Dezernat Interne Ermittlungen der Innenbehörde die Ermittlungen.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern derzeit an.

