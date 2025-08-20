Polizei Hamburg

POL-HH: 250820-3. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Hamburg (ots)

Zeiten: 19.08.2025, 06:00 Uhr - 22:00 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten am Dienstag Beamtinnen und Beamte der Verkehrsdirektionen (VD 1-4 und 6), der Schutz- und Wasserschutzpolizeikommissariate sowie der Landesbereitschaftspolizei mobile und stationäre Kontrollen durch. Sie überprüften 484 Personen und 460 Fahrzeuge.

Wie bereits angekündigt, liegen in diesem Monat im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" die Schwerpunkte polizeilicher Verkehrskontrollen auf den Themen Geschwindigkeit und verbotswidriges Abbiegen. Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6094751

Im Rahmen der gestrigen Kontrollen leiteten die rund 180 Einsatzkräfte folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Straftaten

- 5 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 1 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 2 x Verstoß gegen das Betäubungsmittelsgesetz - 3 x weitere Strafanzeigen (u.a. illegaler Aufenthalt)

Ordnungswidrigkeiten

- 1158 x Verstoß gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit (davon 167 x bußgeldbewehrt, 991 x verwarngeldbewehrt) - 89 x verbotswidriges Abbiegen/Wenden - 43 x Missachtung Rotlicht (20 x Kraftfahrzeugführende, 8 x Radfahrende, 15 x zu Fuß gehende Personen) - 32 x verbotswidrige Handynutzung (davon 3 x Radfahrende) - 20 x Verstoß gegen die Anschnallpflicht - 5 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol - 1 x Kind nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert - 50 x Parkverstöße - 51 x sonstige Verstöße

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte 18 Mängelmeldungen aufgrund technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente aus und untersagten 12 Fahrzeugführenden die Weiterfahrt.

Im Rahmen der Präventionsarbeit führten Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsdirektion 6 auf dem Zollgelände in Waltershof rund 50 Aufklärungsgespräche, insbesondere zu den Themen Ablenkung im Straßenverkehr und Abbiegen, durch.

Dazu kam es unter anderem zu folgenden Besonderheiten:

Bei einer Verkehrskontrolle überprüften die Beamtinnen und Beamten einen Kraftfahrzeugführer (41, deutscher Staatsangehöriger), der über keine Fahrerlaubnis verfügte. Hierbei stellte sich heraus, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis beim Führen eines Fahrzeuges angetroffen worden war. Zudem bestand der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Halterin des Fahrzeuges und der gemeinsame sechsjährige Sohn des Paares befanden sich ebenfalls im Fahrzeug. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des wiederholten Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Hammer Straße wurde ein Motorradfahrer (30) mit 128 km/h bei erlaubten 50 km/h Höchstgeschwindigkeit gemessen und angehalten. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 800 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen weiter zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

