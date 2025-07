POL-S: Fahrstreifen unachtsam gewechselt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Mittwoch (09.07.2025) an der Wagnerstraße vor einer 22-Jährigen an seinem Glied manipuliert. Der Unbekannte sprach die Frau gegen 01.30 Uhr an. Sie bemerkte, dass der Mann sein Glied in der Hand hielt. Die Frau begann zu schreien, in dessen Folge der Unbekannte flüchtete. Er war zirka 165 Zentimeter groß und etwa 25 bis 32 Jahre alt. Er hatte ein ...

mehr