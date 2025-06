Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L222, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - zwei Personen verletzt (10.06.2025)

Singen, L222 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Landesstraße 222 zwischen Moos und Bohlingen am Dienstagabend verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Peugeot 206 von Moos in Richtung Bohlingen. Während der Fahrt verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, der in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Sowohl der 18-Jährige als auch eine 17 Jahre alte Beifahrerin befreiten sich selbstständig aus dem beschädigten Auto. Beide erlitten Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Peugeot entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell