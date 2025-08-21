PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 250821-1. Hinweis führt Polizei zu mutmaßlichem Kaffeedieb in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.08.2025, ab circa 01:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Wendenstraße

Ein Hinweis führte die Kriminalpolizei auf die Spur eines 31-Jährigen, der im Verdacht steht, über zwei Tonnen Kaffee entwendet und anschließend teilweise bereits gewinnbringend verkauft zu haben.

Ein Unternehmen meldete sich Anfang August bei der Kriminalpolizei und äußerte in diesem Zusammenhang einen strafrechtlich relevanten Verdacht gegen den 31 Jahre alten Mitarbeiter. Vorausgegangen waren interne Ermittlungen gegen den Angestellten.

Das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 16) übernahm die Ermittlungen.

Am frühen Montagmorgen gelang es Einsatzkräften, den Mitarbeiter beim Verlassen des Werksgeländes anzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs entdeckten sie rund eine halbe Tonne frischen Röstkaffee, abgepackt in Ein-Kilo-Tüten, und stellten diesen sicher.

Im Anschluss vollstreckten die Polizistinnen und Polizisten, auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht erwirkte, Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung sowie zwei Garagen des Tatverdächtigen im Stadtteil Bramfeld. Hierbei stellten sie unter anderem weitere gut 1.900 Kilogramm Kaffee, über 20.000 Euro Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr als mutmaßliche Taterträge sowie Beweismittel sicher. Den Pkw des 31-Jährigen beschlagnahmten sie zudem als Tatmittel.

Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen des LKA 161 wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:09

    POL-HH: 250820-2. Polizei nimmt Geldabholer in Hamburg-Uhlenhorst vorläufig fest

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 19.08.2025, ab circa 10:00 Uhr Tatort: Hamburg-Uhlenhorst Polizistinnen und Polizisten haben gestern Mittag einen 42-jährigen Kosovaren vorläufig festgenommen. Er soll als Teil einer Betrügerbande Geld bei einer 69-Jährigen abgeholt haben. Gestern Vormittag rief ein "Frank Vogel" bei der 69-Jährigen an und gab sich als Polizist aus. Der ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:20

    POL-HH: 250820-5. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Francop

    Hamburg (ots) - Unfallzeit: 20.08.2025, 10:57 Uhr Unfallort: Hamburg-Francop, An der Alten Süderelbe Heute Vormittag kam es auf der Ortsumgehung Finkenwerder zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei der der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen erlitten hat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren