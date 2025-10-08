Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Goch (ots)

Am Mittwoch (4. Juni 2025) kam es zwischen 18:15 Uhr und 18:20 Uhr an der Voßstraße in Goch zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger soll dabei aus dem Ladenlokal einer Modekette, eine Shorts im mittleren zweistelligen Bargeldbetrag entwendet haben. Beim Betreten als auch beim Verlassen des Ladenlokals wurde der Tatverdächtige videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/182644

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell