POL-KLE: Geldern - Zwei Autos und ein Spielgerät durch Feuer zerstört

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (09. Oktober 2025) etwa gegen 04:28 Uhr kam es zu einem Pkw-Brand in Geldern an der Straße "An der Niers". Durch die Feuerwehr Geldern wurde der Brand gelöscht, bei dem ein VW Tiguan völlig zerstört wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf die Garage, vor der der Wagen stand, konnte verhindert werden. Während dieses Einsatz wurde ein weiterer Pkw-Brand bekannt, hier brannte an der Birkenallee ein VW Passat trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr vollständig aus. Wenige Minuten später wurde ein dritter Brand gemeldet, hier wurde ein Spielgerät auf einem Spielplatz neben der Feuerwache an der Königsberger Straße zerstört. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe aller drei Brände geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus, nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich allen drei Fällen um Brandstiftung gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder zu verdächtigen Feststellungen im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich zwischen der Königsberger Straße, dem Boeckelter Weg, der Straße Harttor und der Kapellener Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.

