Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Außenspiegel von abgestellten Pkw beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober 2025), 18:00 Uhr und Mittwoch (8. Oktober 2025), 09:00 Uhr kam es an der Weller Straße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein am Fahrbahnrand abgestellter blauer Mitsubishi Colt beschädigt. Nach Bekanntwerden des Sachschadens am Außenspiegel auf der Fahrerseite, verständigte die 34-jährige Halterin aus Weeze die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

