Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Feuerwehr trifft Pferd

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Schalksmühle (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle war gestern bei der Reit- und Turniergemeinschaft (RTG) Lauenscheid zu Gast. Ziel des Abends war es, den Feuerwehrleuten den sicheren Umgang mit Pferden näherzubringen, um im Ernstfall vorbereitet handeln zu können.

An mehreren Stationen erklärten die Mitglieder der RTG, wie man einem Pferd ein Halfter anlegt, es richtig führt und wie sich Tiere in Stress- oder Paniksituationen verhalten können. Pferde sind nicht nur groß und kräftig, sondern als Fluchttiere auch unberechenbar. Gerade deshalb war es für die Feuerwehr von besonderer Bedeutung, den richtigen Umgang praktisch zu üben.

Die Feuerwehrleute lernten dabei nicht nur die grundlegenden Handgriffe, sondern auch, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sicher mit ihnen umzugehen. Dieses Wissen kann im Einsatz entscheidend sein, wenn beispielsweise bei Bränden oder Unfällen Tiere zu retten sind.

Zudem stellte die Löschgruppe Winkeln ein Großtierrettungsgerät vor, welches zu Rettung von verunfallten Tieren verwendet wird.

Ein besonderer Dank gilt der RTG Lauenscheid für die fachkundige Anleitung und die Gastfreundschaft, die diesen lehrreichen Ausbildungsabend ermöglicht haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell