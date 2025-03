Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: 13. Schalksmühler Hüttengaudi - Feuerwehr lädt zur Kultparty ein

Schalksmühle (ots)

Die Löschgruppe Schalksmühle lädt zur 13. Schalksmühler Hüttengaudi ein! Am 10. Mai 2025 verwandelt sich das Gerätehaus an der Volmestraße 30 wieder in eine stimmungsvolle Partylocation. Der Einlass ist ab 20:00 Uhr, ab 18 Jahren, und der Eintritt beträgt 10 Euro.

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen: Erstmals findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt am Ostersamstag statt. Grund hierfür sind konkurrierende Veranstaltungen in der Region während der Osterzeit sowie der Wunsch der Mitglieder, das Osterfest im Kreise ihrer Familien zu verbringen.

Für den perfekten Party-Sound sorgt DJ Tim Gijbels, der mit seinen Beats die Tanzfläche zum Beben bringen wird. Bei der Hüttengaudi ist er das erste Mal, aber wer ihn bei anderen Veranstaltungen im Volmetal schon mal erlebt hat, weiß: Hier bleibt garantiert niemand stillstehen!

Neu in diesem Jahr ist auch der Kartenvorverkauf, der am 10. April um 10:00 Uhr startet. Sichert euch eure Tickets an folgenden Vorverkaufsstellen:

Aral Tankstelle Schalksmühle-Heedfeld, Heedfelder Straße 14, 58579 Schalksmühle

Post & Lotto Agentur im REWE Schalksmühle ,Bahnhofstraße 16-22, 58579 Schalksmühle

Die Löschgruppe Schalksmühle freut sich auf zahlreiche Gäste und einen gelungenen Abend. Kommt vorbei und macht die 13. Schalksmühler Hüttengaudi zu einem unvergesslichen Erlebnis!

