Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Großübung von Feuerwehr und DRK im Ortszentrum

Schalksmühle (ots)

Am Freitagabend (12.9.25) fand im Ortszentrum von Schalksmühle eine groß angelegte Übung der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz statt.

Um 19 Uhr wurde rund um den Rathausplatz ein Szenario geprobt, bei dem die Batterie eines Pkw in der Parkgarage des Rathauses in Brand geraten war. Ziel war es, die Abläufe bei einem solchen Einsatz realitätsnah zu trainieren. Die Parkplätze unterhalb des Rathauses stellen bei einem PKW-Brand eine besondere Herausforderung dar: Eine massive Rauchentwicklung würde eine große Fläche betreffen. Brennende Fahrzeuge und betroffene Personen müssten im dichten Brandrauch erst gefunden werden. Rauch könnte sich in das Rathaus und auf dem Rathausplatz ausbreiten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst den Bereich und leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Parallel unterstützte das DRK bei der Versorgung und Betreuung von fiktiven Verletzten.

An der Übung nahmen Einsatzkräfte der Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück teil, sowie die Jugendfeuerwehr. Die rettungsdienstliche Versorgung übernahmen die DRK Ortsverbände aus Schalksmühle und Halver. Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen funktionierte reibungslos und bestätigte die gute Abstimmung der Einsatzkräfte im Ernstfall.

Mit der Übung verfolgten die Beteiligten das Ziel, Handlungsabläufe unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und DRK weiter zu stärken. Fotos:Feuerwehr Schalksmühle

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell