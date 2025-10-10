PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Korrektur zur Meldung "Weeze - Fast zwei Dutzend Fahrzeuge aufgebrochen aufgefunden
Tatverdächtiger in U-Haft"

Weeze (ots)

Eine Zeugin hatte eine unbekannte männliche Person in einem Auto liegen sehen und hat daraufhin die Besitzer des Fahrzeuges, die ihr bekannt waren, informiert. Auch bei diesem Fahrzeug war eine Scheibe eingeschlagen worden.

Es war allerdings nicht, wie ursprünglich gemeldet, das Fahrzeug des Zeugen bzw. der Zeugin.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.(sp)

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6135425

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren