POL-KLE: Weeze - Korrektur zur Meldung "Weeze - Fast zwei Dutzend Fahrzeuge aufgebrochen aufgefunden
Tatverdächtiger in U-Haft"
Weeze (ots)
Eine Zeugin hatte eine unbekannte männliche Person in einem Auto liegen sehen und hat daraufhin die Besitzer des Fahrzeuges, die ihr bekannt waren, informiert. Auch bei diesem Fahrzeug war eine Scheibe eingeschlagen worden.
Es war allerdings nicht, wie ursprünglich gemeldet, das Fahrzeug des Zeugen bzw. der Zeugin.
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.(sp)
Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6135425
