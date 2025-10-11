PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs auf einer Ackerfläche

Kerken-Stenden (ots)

Am 11. Oktober gegen 14:50 Uhr musste ein niederländisches Ultraleichtflugzeug aufgrund eines technischen Defektes auf einer Ackerfläche in Kerken-Stenden notlanden. Nachdem der Motor ausgefallen war, leiteten der 64-jährige Fluglehrer und sein 32-jähriger Flugschüler (beide Niederländer) die Notlandung auf der Ackerfläche ein. Bei dem Versuch zu Landen überschlug sich das Flugzeug und blieb kopfüber liegen. Beide Insassen verletzten sich bei dem Flugmanöver und wurden Krankenhäusern zur medizinischen Versorgung zugeführt. Sie wurden nicht lebensgefährlich verletzt. Das Flugzeug wurde aufgrund der Notlandung beschädigt, der Verantwortliche veranlasst die Bergung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

